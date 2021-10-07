Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İspanya'nın La Palma havalimanı volkan külleri nedeniyle kapandı
İspanya'nın havaalanı operatörü AENA, La Palma havalimanının volkan külleri nedeniyle kapandığını duyurdu.
AENA, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "La Palma Havalimanı kül birikmesi nedeniyle çalışmıyor. Belirlenen protokoller uygulanıyor. Öncelik, güvenlik." dedi.
Yetkililer, Kanarya takımadalarındaki diğer havaalanlarının açık kaldığını açıkladı.
Volkan, 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Yüzlerce bina ve çiftlik yandı. Binlerce kişiyi tahliye edildi.
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