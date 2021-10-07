AENA, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "La Palma Havalimanı kül birikmesi nedeniyle çalışmıyor. Belirlenen protokoller uygulanıyor. Öncelik, güvenlik." dedi.

Yetkililer, Kanarya takımadalarındaki diğer havaalanlarının açık kaldığını açıkladı.

Volkan, 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Yüzlerce bina ve çiftlik yandı. Binlerce kişiyi tahliye edildi.