Evde hızlı COVID-19 test kitleri sıkça kullanılan ve rağbet gören yeniliklerden biri.

Bu tıbbi yenilik sayesinde, dünya genelinde birçok kişinin artık COVID-19 testlerini yaptırmak için hastaneleri ziyaret etmesine gerek kalmıyor.

Ancak bu pratik yöntemin doğruluğu tartışma konusu oldu.

Test kitlerini üreten Avustralyalı şirket Ellume yüksek orandaki yanlış pozitif sonuçlar nedeniyle, yaklaşık 200 bin ürünü geri almak zorunda kaldı.

ABD'de dağıtımı yüksek

Ellume'un evde yaptığı COVID-19 test kitleri en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtılıyor.

Ellume'un kurucusu Dr. Sean Parsons, sorunla ilgilendiklerini belirtirken,yaklaşık 427 bin evde koronavirüs test kiti ile sorun yaşandığını, bunların bir kısmının ABD Savunma Bakanlığı'na da dağıtıldığını belirtti.

Ellume'un evde yaptığı hızlı COVID-19 test kitleri tarafından oluşturulan 42 bin pozitif sonucun yaklaşık dörtte birinin hatalı olduğunu doğruladı.