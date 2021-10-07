Bilgilerin sızdırılması sonrası Twitter hesabından bir açıklama yapan Twitch yetkilileri, "Bir ihlalin gerçekleştiğini onaylayabiliriz. Ekiplerimiz bunun boyutunu anlamak için acilen çalışıyor. Ek bilgiler mevcut olduğu anda topluluğu bilgilendireceğiz" dedi.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us. — Twitch (@Twitch) October 6, 2021

Sızıntının gizli şirket bilgilerini ve yayıncıların kazançlarını ifşa ettiği öne sürülmüştü.

100 GB'den fazla veri yayınlandı

Çarşamba günü 100 GB'den fazla veri çevrimiçi olarak yayınlandı.

Belgeler, Twitch'in en iyi yayıncılarının her birinin Amazon'un sahip olduğu şirketten son iki yılda milyonlarca dolar kazandığını gösteriyor.

Fortnite yayıncısı BBG Calc BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kazanç listesinde, benim kazandığım rakam %100 doğru" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

“Rakamlar gerçek” iddiası

Başka bir yayıncı da BBC'ye gelirinin listede "doğru" bir şekilde yer aldığını ifade ederken yüksek profilli bir oyuncuyla yakından bağlantılı üçüncü bir kişi bilgilerin "aşağı yukarı doğru" olduğunu söyledi.

Platformdan en çok gelir elde edenlerin hepsi olmasa da çoğu, çalışanlarının maaşlarını ve işletme giderlerini ödüyor. Dolayısıyla rakamlar gerçek olsalar bile ceplerine giren parayı göstermiyor.

Veriler yalnızca oyuncu maaşları ile sınırlı değil

Twitch, yayıncılarına ne kadar ödendiği gibi operasyonel detayları ciddi bir şekilde koruyordu. Bu yüzden yaşanan bu son durum şirket için hiç de iyi değil gibi görünüyor.

Dokümanlar, oyuncuların maaş detaylarının yanı sıra, sitenin kaynak kodunu ve hatta henüz piyasaya sürülmemiş ürünlerini ve platformlar için sunduğu teknik detayları içeriyor.

Şimdiye kadarki en büyük sızıntı olabilir

Güvenlik uzmanları dosyaların yalnızca Twitch çalışanları tarafından erişilebilen bilgileri de içerdiğini söylüyor.

Eğer sızıntının tamamen gerçek olduğu doğrulanırsa şimdiye kadarki en büyük sızıntı olacak.