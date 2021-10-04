La Palma'da 50 yıl aradan sonra aktif ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar şimdiye kadar binden fazla eve zarar verdi.

Lavlar, 28 Eylül'den bu yana aktığı Atlas Okyanusu'nda ise en az 35 metre derinliğe kadar ulaştı.

Bölgede en az 6 bin 200 kişi evlerinden tahliye edilirken hava kirliliğinin artması nedeniyle 3 bin 500 kişiyi etkileyecek şekilde bazı belediyelerde kısmi karantina kararı alınmıştı.

206 milyonluk acil yardım yapılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yanardağın bölgede oluşturduğu zarara karşı yeni önlemler alacaklarını söyledi.

Sanchez, "Altyapının yeniden inşası, su temini sorunu, yol bağlantıları, istihdam veya tarım ve diğer sektörler açısından 206 milyon euroluk çok güçlü acil yardım paketi kararı alacağız. Ada için bir refah ve gelecek ufku sunacağız." dedi.