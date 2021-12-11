Barra fırtınası İspanya’nın genelinde etkili olurken, ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerinde yağışlar, sel baskınlarına ve bazı nehirlerin taşmasına neden oldu.

Navarra Özerk Topluluğu Yönetimi bölgedeki 3 nehrin taştığını, Pamplona şehrindeki bazı mahallelerde sel baskınları yaşandığı duyurdu. Bask bölgesinde birçok ev ve bir hastane de sular altında kaldı.

Çöken kulübede 1 kişi hayatını kaybetti

Navarra Özerk Bölgesinde yer alan Sunbilla kasabasında ise toprak kayması sonucu çöken bir kulübede 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Navarra bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan alınan toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin, bir evin önünde otopark olarak kullanılan kulübede kadının cansız bedenine ulaştığını belirtildi.

Navarra bölge yetkilileri, yağışların tüm tahminlerini aştığını belirtirken, vatandaşları gereksiz seyahatten kaçınmaları konusunda uyardı.

Hastaneye ulaşım kesildi

Bask bölgesinde ise Argal ve Deba nehirlerinin taşması sebebiyle Huerte, Villava ve Mendaro kasabalarında bulunan birçok ev sular altında kaldı.

Mendaro’daki hastanenin çevresindeki yolları kaplayan sel suları sebebiyle de hastaneye ulaşım kesildi.

Bask bölgesi meteoroloji ajansı Euskalmet tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki yağışların şiddetini azaltarak devam edeceği ve önümüzdeki saatlerde hava koşullarında iyileşme olacağı belirtildi.