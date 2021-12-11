Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede Sağlık Danışma Kurulunun tavsiyesi üzerine aşıya uygun 5-11 yaş arasındaki çocuklara Biontech/Pfizer şirketinin COVID-19 aşısının yapılacağını açıkladı.

Ebeveynlerinin uygun görmesi halinde söz konusu yaş grubundaki çocuklara BioNTech/Pfizer'in daha hafif dozlu aşısının uygulanacağı belirtildi.

8 hafta arayla iki doz

Çocukların aşılanmasına ocak 2022'nin ortasında başlanacak ve özel durumlar dışında 8 hafta arayla iki doz olarak uygulanacak.

Açıklamada, COVID-19'a yakalanan çocuklarda çoğunlukla hafif semptomlar görüldüğü ancak bazı çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkati çekilerek aşılamayla ciddi komplikasyonların önlenmek istendiği vurgulandı.

Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, geçen ay Biontech/Pfizer'in COVID-19 aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu açıklamıştı.