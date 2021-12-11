Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 846 test yapıldı, 175'i yerel 210 pozitif vakaya rastlandı ve 272 kişi taburcu edildi.

2 bin 737 kişinin COVID-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda 24 hasta bulunuyor.

KKTC'de bugün 3 bin 803 COVID-19 aşısı yapıldı.

Toplamda 31 bin 481'e vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti.

Rum kesiminde 662 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 93 bin 840 test sonucunda 662 COVID-19 vakası saptandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavisi süren 138 hastadan 47'sinin durumunun ciddi, bunlardan 17'sinin entübe olduğunu duyurdu.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 140 bin 30'a yükselirken virüs kaynaklı 607 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Kıbrıs Rum kesiminde, üç kişide ilk kez COVID-19'un Omicron varyantı tespit edildi.