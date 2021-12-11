Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Özbekistan'ın ilk gökdeleni
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk ve Özbek şirketlerin ortaklaşa inşa ettiği gökdelen, Türk basın mensuplarına tanıtıldı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in merkezindeki 1,5 hektarlık alanda inşası süren ve 266,5 metre yüksekliğiyle Orta Asya'nın en yüksek binalarından biri olacak gökdelenin tanıtımı yapıldı.
Türk ve Özbek şirketlerin ortaklaşa yürüttüğü proje tamamlandığında Özbekistan'ın ilk ve en yüksek binası olacak.
İnşaatın gelecek sene tamamlanması bekleniyor.
Gökdelenin daire ve ofis satışlarının sürdüğü, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu farklı ülkelerden müşterilerinin olduğu açıklandı.
Türk gazeteciler, gökdelen şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Etiketler: Özbekistan Orta Asya
Sıradaki Haber
Scholz'dan 'Ukrayna-Rusya' vurgusu: Olaylardan derin endişe duyuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz