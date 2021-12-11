Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in merkezindeki 1,5 hektarlık alanda inşası süren ve 266,5 metre yüksekliğiyle Orta Asya'nın en yüksek binalarından biri olacak gökdelenin tanıtımı yapıldı.

Türk ve Özbek şirketlerin ortaklaşa yürüttüğü proje tamamlandığında Özbekistan'ın ilk ve en yüksek binası olacak.

İnşaatın gelecek sene tamamlanması bekleniyor.

Gökdelenin daire ve ofis satışlarının sürdüğü, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu farklı ülkelerden müşterilerinin olduğu açıklandı.

Türk gazeteciler, gökdelen şantiyesinde incelemelerde bulundu.