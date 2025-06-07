Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 07.06.2025 09:47

İspanya’nın gözde tatil adasında kitlesel turizm karşıtı protesto hazırlanıyor

İspanya’nın turistik adalarından Mayorka’da, kitlesel bir turizm karşıtı gösteri için hazırlık yapılıyor. Ada sakinleri, aşırı turizmin yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.

İspanya’nın gözde tatil adasında kitlesel turizm karşıtı protesto hazırlanıyor

"Menys Turisme Més Vida" (Daha az turizm, daha çok yaşam) adlı grup, 15 Haziran’da düzenlenecek büyük çaplı gösteri için 60 farklı kuruluşla iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yaz da yaklaşık 10 bin kişi, artan konut fiyatları ve turizmin olumsuz etkileri nedeniyle sokaklara dökülmüştü.

Grup, “topraklarımız satılık değil” mesajını vermeyi ve turizme sınırlama getirilmesini talep ediyor.
Protestocular, turizm sektörünün halkı yoksullaştırdığını, konut krizini derinleştirdiğini ve kamu hizmetlerinden dikkati başka yöne çektiğini savunuyor.

Ayrıca çevresel sorunlar — kirlilik ve karbon salımı — da gündeme getiriliyor.

"Mayorka turizme karşı değil" diyen Menys Turisme Més Vida, adanın “24 saat açık bir tema parkı” haline gelmesine ise karşı çıkıyor.

Grup ayrıca turizm sektöründe çalışanlara daha iyi çalışma koşulları sağlanmasını istiyor.

ETİKETLER
İspanya Turizm
Sıradaki Haber
Çin’de yeni koronavirüs keşfi: İnsana bulaşması 'yalnızca küçük bir adım' uzakta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
Bilim doğruladı: Sosyal medya çocuklarda depresyona yol açabiliyor
10:04
Sivas'ta keneden dolayı ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
10:00
Kızamık Amerika kıtasında yayılıyor: Meksika ve Kanada’daki salgınlarda ölümler yaşandı
09:55
Alzheimer hastalığını erken evrede tespit edebilen kan testi geliştirildi
09:47
Çin’de yeni koronavirüs keşfi: İnsana bulaşması 'yalnızca küçük bir adım' uzakta
09:42
Versay Sarayı'nı bile kandıran sahte mobilya skandalı
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı hareketliliği
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ