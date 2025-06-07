İspanya’nın gözde tatil adasında kitlesel turizm karşıtı protesto hazırlanıyor

"Menys Turisme Més Vida" (Daha az turizm, daha çok yaşam) adlı grup, 15 Haziran’da düzenlenecek büyük çaplı gösteri için 60 farklı kuruluşla iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yaz da yaklaşık 10 bin kişi, artan konut fiyatları ve turizmin olumsuz etkileri nedeniyle sokaklara dökülmüştü.

Grup, “topraklarımız satılık değil” mesajını vermeyi ve turizme sınırlama getirilmesini talep ediyor.

Protestocular, turizm sektörünün halkı yoksullaştırdığını, konut krizini derinleştirdiğini ve kamu hizmetlerinden dikkati başka yöne çektiğini savunuyor.

Ayrıca çevresel sorunlar — kirlilik ve karbon salımı — da gündeme getiriliyor.

"Mayorka turizme karşı değil" diyen Menys Turisme Més Vida, adanın “24 saat açık bir tema parkı” haline gelmesine ise karşı çıkıyor.

Grup ayrıca turizm sektöründe çalışanlara daha iyi çalışma koşulları sağlanmasını istiyor.