Puslu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.11.2024 10:27

İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde bir yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'da yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi öldü

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde yerel saatle 05.00'de yangın çıktığı belirtildi.

Yangın yerine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği, çevredeki hastanelerin alarma geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, yangın sırasında yaşlı bakım evinde 82 kişinin bulunduğunu aktararak, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu kaydetti.
 

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
X'i terk eden şirket ve kurumların sayısı artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
10:50
Ücretli çalışan sayısı eylülde yüzde 2,7 arttı
10:48
Bakan Şimşek: 2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke edilen işlem tutarı 644 milyon
10:50
TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları arttı
10:42
Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
10:54
İzmir Körfezi'nin temizliği için çalıştay düzenlendi
Galata Kulesi’ne kültürel mirasımıza ait görseller yansıtıldı
Galata Kulesi’ne kültürel mirasımıza ait görseller yansıtıldı
FOTO FOKUS
Botoks nörolojik hastalığını tetikledi
Botoks nörolojik hastalığını tetikledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ