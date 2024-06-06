İspanya'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yol kapattı

Madrid kent merkezindeki kampüsün içinden geçen yola çadırlarını taşıyan ve yolu kapatan yaklaşık 100 kadar üniversite öğrencisi 2 saat boyunca ulaşımı durdurdu.

Polis, yaptığı uyarı sonrasında göstericilere müdahale ederek, barışçıl eylem yapan ve kendilerine karşı koymayan öğrencileri tek tek yoldan kaldırdı.

"Yaşasın Filistin" şarkısını hep birlikte söyleyen ve el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan öğrencilere çevrede toplanan arkadaşları da alkışlarıyla destek verdi.

Polisin olağanüstü önlem aldığı eylem barışçıl bir şekilde sona erdi.

"İsrail'in soykırımı, etnik temizliği sona ermeli"

Öğrencilerden Uriol ve Fatima "Biz barışın sağlanmasını, diyalog kurulmasını istiyoruz. İsrail'in soykırımı, etnik temizliği sona ermeli. Saldırıları durdurulmalı." dedi.

Almanya, Fransa ve ABD gibi bazı ülkelerde polisin, Filistin'e destek veren üniversite öğrencilerine şiddet uygulamasını eleştiren İspanyol öğrenciler, "Bu ülkeler polisin yaptığı müdahalelerle demokrasilerinin sadece sözde olduğunu, özgürce görüşlerini açıklayan ve haklı bir davayı savunan öğrencilere tahammüllerinin olmadığını göstermiştir." diye konuştu.

Öğrenciler, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kendilerine destek verdiğini, İspanya hükümetinin Filistin davasının arkasında olduğunu ancak İsrail'i durdurmak için daha fazla adım beklediklerini söyledi.

ABD'de başlayan kampüs gösterileri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırılarını genişleterek sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.