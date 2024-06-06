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Dünya
AA 06.06.2024 17:15

Boeing'in Starliner mekiğinde 3 helyum sızıntısı tespit edildi

Boeing'in uzaya yollanan Starliner mekiğinde 3 adet helyum sızıntısı tespit edildiği bildirildi

Boeing'in Starliner mekiğinde 3 helyum sızıntısı tespit edildi
[Fotograf: Reuters]

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) X sosyal medya platformundan Starliner mekiğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ekipler uzay aracında üç helyum sızıntısı tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Sızıntılardan birinin uçuş öncesi tespit edildiği, diğerlerinin ise uçuş esnasında ortaya çıktığı kaydedildi. Etkilenen helyum vanalarından ikisinin kapatıldığı, "uzay aracının stabil durumda" olduğu belirtildi.

Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı

Fırlatma iki kez ertelenmişti

Boeing sözcüsü Jim May, sızıntıların astronotlara "risk teşkil etmediğini" bildirdi.

Boeing, iki ertelemenin ardından dün iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanıyor.

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