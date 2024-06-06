BM: 2023'te hayatını kaybeden 188 personelin 135'i Gazze'de öldü

Hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli için anma töreni düzenlenen BM Genel Kurulunda, Guterres, BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyinin Dönem Başkanı Güney Kore'nin Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang, ölenlerin anısına mum yaktı.

Yaşamını yitiren personelin aile yakınlarının da katıldığı törende, ölenlerin isimleri tek tek okunduktan sonra 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Guterres, burada yaptığı konuşmada, "2023 yılında 188 BM personeli hayatını kaybetti. Bunlardan 135'i Gazze'de görev yapan BM Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli." dedi.

Guterres, bunun BM'nin kuruluşundan bu yana tek bir çatışma ya da doğal afette yaşamını yitiren en yüksek personel sayısı olduğunu vurguladı.

"Bu asla kabul edemeyeceğimiz bir gerçek." diyen Guterres, bazı UNRWA personelinin evlerinin bombalanması sonucu aileleriyle öldürüldüğünü kaydetti.

Guterres, diğerlerinin ofisler ya da sığınaklarda öldürüldüğünü belirterek, "Her bir ölüm için hesap verilmesini istiyoruz." dedi.

UNRWA personelinin ailelerine ulaşamadıklarına dikkati çeken Guterres, birçok aile üyesinin ya İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ya da zorla yerlerinden edildiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 244 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 235 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 654'e, yaralı sayısının 83 bin 309'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının neden olduğu büyük yıkımın, Gazze'de "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği" açıklandı.

Gerçekleşen saldırılar sonucu yaklaşık 65 kanalizasyon pompasının durmasına ve yaklaşık 70 kilometre kanalizasyonun tahrip olmasına neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.