İspanya Sağlık Bakanlığı, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Covid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının 30 olduğunu açıkladı.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 141 artan vaka sayısının, toplamda 244 bin 683'e yükseldiği bilgisi verildi.

Bakanlık, dün açıkladığı verilerde, haftalık ölü sayısını 25, günlük vaka sayısını da 76 olarak duyurmuştu.

Covid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.