Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İspanya'da son 24 saatte 331 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artarak 23 bin 521'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını İspanyaSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:19
Son Haberler
- 12:26
- 12:23
- 12:20
- 12:12
- 12:22
Sıradaki Haber
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz