Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.
Logar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Baraki Barak ilçesinin Sang Mermer polis karakoluna saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada 7 militanın da öldürüldüğü kaydedildi.
Etiketler: Afganistan taliban logarSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:42
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