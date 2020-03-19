Konuya ilişkin açıklama İspanya Sağlık Bakanlığından yapıldı.

Bakanlık, dün paylaştığı rakamları güncelleyerek, virüsten ölenlerin sayısının 767'ye, toplam vaka sayısının ise 17 bin 147'ye yükseldiğini bildirdi.

Vakaların ağırlıklı olarak hangi bölgelerde kaydedildiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Can kaybı 10 bine yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 726'ya ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 225 bini aşmış durumda.