Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Reuters, AA
İspanya'da son 24 saatte 209 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 209 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 767'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 3 bin 431 artarak 17 bin 147'ye çıktı.
Konuya ilişkin açıklama İspanya Sağlık Bakanlığından yapıldı.
Bakanlık, dün paylaştığı rakamları güncelleyerek, virüsten ölenlerin sayısının 767'ye, toplam vaka sayısının ise 17 bin 147'ye yükseldiğini bildirdi.
Vakaların ağırlıklı olarak hangi bölgelerde kaydedildiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Can kaybı 10 bine yaklaştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 726'ya ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 225 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:56
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