İspanya'da sigara karşıtı bir organizasyon tarafından düzenlenen imza kampanyasında 283 binden fazla imza toplandı.

Kampanya yaklaşık 5 bin kilometreyi bulan İspanya'nın sahil şeridini sigara dumanından ve izmaritlerden arındırmayı amaçlıyor.

Organizasyon yetkilisi Raquel Fernández Megina, İspanya'daki 475 plajın dumansız olduğunu, toplanan yüzbinlerce imzanın insanların artık beklemek istemediklerini gösterdiğini söyledi.

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan 2018 tarihli bir analize göre, sigara izmaritleri ve filtreleri Avrupa sahillerinde en çok bulunan maddeler arasında yer alıyor.

Sigara uçlarında bulunan nikotin ve ağır metaller toprağı ve su ortamlarını kirletetiyor ve denizdeki vahşi yaşam için ciddi bir riski oluşturuyor.