Rusya'nın Novosibirsk kentindeki bir sirk gösterisinde eğitmen elindeki sopasıyla iki aslanı yönlendirmeye çalışırken bir anda saldırıya uğradı.

Sirkte korku dolu anlar

Seyirciler büyük korku yaşarken eğitmen soğukkanlılığını koruyarak aslanı uzaklaştırmayı başardı. Ancak aslan ikinci kez saldırıya geçti.

Deneyimli eğitmen aslanın ikinci saldırısından da kurtulmayı başardı. Güçlükle ayağa kalktı ve kafesi terk etti.

Eğitmen hastanede tedaviye alındı

Kol ve bacaklarından yaralanan eğitmen hastanede tedavi altına alındı. Aslan ise hayvanat bahçesine gönderildi.