Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Itamar yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi, Filistinlilere ait tarım alanlarının bulunduğu Vadi Gana bölgesinden büyükbaş hayvanlarla geçmeye çalıştı.

Filistinlilerin Yahudi işgalcilere ait hayvanların narenciye tarlalarına zarar vereceği için geçişe engel olması üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını söyleyen Deyrastiya Belediye Başkanı Said Zeydan, işgalcilerin Filistinlilere taş, sopa ve biber gazı ile saldırdığını söyledi.

7 Filistinli yaralandı

Olayda 7 Filistinli yaralandı. Yaklaşık üç saat süren olayda İsrail askerleri de Yahudi işgalcilere koruma sağlamak için bölgeye gitti.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporlarına göre, Yahudi yerleşimciler son zamanlarda, hayvanlarını Filistinlilere ait tarım alanlarında otlatarak, mahsule zarar vermeye başladı.

Filistinli yetkililer, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlileri topraklarından çıkarmak amacıyla Batı Şeria'nın birçok bölgesinde benzer saldırılar düzenlediğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.