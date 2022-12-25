İspanya'da yolcu otobüsünün sürücüsü kontrolünü kaybetti ve araç yoldan çıktı.

Galiçya bölgesinde 20 metrelik köprüden Lerez nehrine düşen otobüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. 2 kişi de yaralı olarak kurtarıldı ve bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Lugo ve Vigo şehirleri arasında meydana gelen kaza nedeniyle bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aşırı yağış kurtarma çalışmalarını yavaşlattı. Hava koşullarından dolayı kurtarma operasyonu yaklaşık 2 saat gecikti.

Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.