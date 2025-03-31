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Dünya
AA 31.03.2025 13:32

İspanya'da maden kazasında 5 ölü, 4 yaralı var

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Degana yerleşim yerindeki kömür maden ocağında meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya'da maden kazasında 5 ölü, 4 yaralı var

Asturias özerk yönetimi Acil Servis kurumu, Degana'daki bir kömür madeninde yerel saatle 09.30'da (TSİ 10.30) patlama meydana geldiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, patlamanın, madenin üçüncü katındaki çalışmalar sırasında bir makinede meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 4 kişinin ağır yaralandığını kaydeden yetkililer, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Asturias​​​​​​​ özerk yönetim hükümeti sözcüsü Guillermo Pelaez, patlama sırasında maden işçilerinin grafit üretimi için bir mineral üzerinde izinli çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve Sivil Yardım ekibi gönderildi.

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