Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.03.2025 12:16

Filistin: İsrail'in sağlık çalışanlarını öldürmesi hesap sorulması gereken savaş suçudur

Filistin, İsrail ordusunun Gazze'de Filistin Kızılay bünyesinde çalışan 8 sağlık çalışanını öldürmesinin "uluslararası alanda hesap sorulması gereken bir savaş suçu" olduğunu vurguladı.

Filistin: İsrail'in sağlık çalışanlarını öldürmesi hesap sorulması gereken savaş suçudur

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de kuşattığı bölgede mahsur kalan sağlık çalışanlarına kötü davranıp, öldürüp rastgele bir çukura gömmesini kınadı.

Yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı toplu katliam, soykırım, göçe zorlama ve ilhak suçları işlediğine vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun Filistinli sivillerin yanı sıra, insani yardım çalışanları, uluslararası personel ve gazetecileri de hedef aldığı kaydedilen açıklamada, bunun gözdağı vermek ve Gazze'deki Filistinlilere yardım ulaştırılmasını engellemek amacıyla yapıldığına dikkati çekildi.

Sağlık çalışanlarının İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin "uluslararası alanda hesap sorulması gereken bir savaş suçu" olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in Filistinlileri göçe zorlamayı dayatmak ve Gazze'yi yaşama uygun olmayan bir yer haline getirmek amacıyla hayatın tüm bileşenlerini yok ettiği aktarıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarının uluslararası mahkemeler ve yetkili kuruluşlar tarafından takip edildiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısında baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
14:29
DOGE, ABD'deki binlerce federal hükümet çalışanının bordro bilgilerine erişim sağladı
14:19
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
14:07
İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Abiş için taziye mesajı
13:51
Çin uzaya internet test uydusu fırlattı
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ