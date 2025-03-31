Filistin: İsrail'in sağlık çalışanlarını öldürmesi hesap sorulması gereken savaş suçudur

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de kuşattığı bölgede mahsur kalan sağlık çalışanlarına kötü davranıp, öldürüp rastgele bir çukura gömmesini kınadı.

Yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı toplu katliam, soykırım, göçe zorlama ve ilhak suçları işlediğine vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun Filistinli sivillerin yanı sıra, insani yardım çalışanları, uluslararası personel ve gazetecileri de hedef aldığı kaydedilen açıklamada, bunun gözdağı vermek ve Gazze'deki Filistinlilere yardım ulaştırılmasını engellemek amacıyla yapıldığına dikkati çekildi.

Sağlık çalışanlarının İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin "uluslararası alanda hesap sorulması gereken bir savaş suçu" olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in Filistinlileri göçe zorlamayı dayatmak ve Gazze'yi yaşama uygun olmayan bir yer haline getirmek amacıyla hayatın tüm bileşenlerini yok ettiği aktarıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarının uluslararası mahkemeler ve yetkili kuruluşlar tarafından takip edildiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.