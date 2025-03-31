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Dünya
AA 31.03.2025 12:00

Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısında baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısındaki Husban köyüne baskın düzenledi.

Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısında baskın düzenledi

Filistin resmi haber ajansının WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Beytullahim kentinin batısındaki Husban köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri birçok mahalle ve caddede konuşlandı.

İsrail askerleri bölgedeki birçok evde arama yaptı.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 939 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

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