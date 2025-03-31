Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze'de 15 sağlık personelini öldürmesini kınadı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de Filistin Kızılay bünyesinde çalışan 8 sağlık çalışanı, 6 sivil savunma görevlisi ve bir Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanını öldürmesi kınandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaralıları tahliye etmek için görevlerini yürüttüğü sırada söz konusu kişileri öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun insani görevini yürüten 15 personeli doğrudan hedef alarak ve sahada infaz ederek işlediği korkunç barbarca suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun sağlık personeli ile insani alanda çalışanları öldürüp naaşlarının kurtarılmasını engellemesinin tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in tıbbi ve insani alanda faaliyet gösteren çalışanları sistematik bir şekilde hedef alma politikası yürüttüğüne dikkati çekildi.

Cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş şekilde bulunmasının İsrail ordusunun bu kişileri rastgele hedef almadığını ve kasıtlı bir şekilde öldürdüğünü kanıtladığı belirtildi.

İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan Tel Aviv yönetiminin yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi "soykırıma katılan ülkeler" de sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi ve tüm insan hakları ve insani kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail'in yaptığı katliamlardan sorumlu tutulması için acil harekete geçilmesi talebinde bulunuldu.

Sağlık personeli ve insani alanda çalışanların öldürülmesi suçunun ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve faillerini adalete teslim etmek için uluslararası bağımsız soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Cenevre Sözleşmelerine taraf devletlere, sivillere ve insani yardım personeline karşı işlenen suçların durdurulması için hukuki sorumluluklarını üstlenme ve "işgalci İsrail'e yaptırım uygulama" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve insani personelin korunması, hedef alınmadan ve engelsiz bir şekilde görevlerini yapabilmelerini için acil eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail saldırıları ve katliamlarının Filistin halkının haklarını ortadan kaldırmayacağına dikkati çekilen açıklamada, sağlık ve insani personelin sivillerin hayatını kurtarmak için görevini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.