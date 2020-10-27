EPA'nın açıkladığı rakamlarda, İspanya'da işsizlik oranının 2012'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek artışı gösterdiği gözlendi.

Ülkede toplam işsiz sayısının temmuz-eylül döneminde 355 bin artışla 3 milyon 722 bin 900'a çıktığı belirtildi. İşsiz sayısı son bir yılda 508 bin 500 artarak, 2018'in ilk çeyreğindeki seviyeye geldi. Ülkede 25 yaş altı genç işsizlik oranının ise yüzde 40,45'e kadar çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da COVID-19 salgınından dolayı mevcut durumda 700 binden fazla işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken, pandemiden dolayı getirilen bu uygulama 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

İşsizlik rakamlarının 2021'de artacağı bekleniyor

Diğer yandan uzmanlar, işsizlik sorununun gelecek yıl çok daha büyüyeceği uyarısında bulundu.

Serbest çalışanlar federasyonunun başkanı Lorenzo Amor, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Bunlar sadece şiddetli yağmur öncesi damlacıklar. 2020 yılı felaket verilerle kapanacak." dedi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 2020 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 17,1 olacağı öngörüsünde bulunmuştu.