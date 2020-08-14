İspanya, Avrupa'da başlayan ikinci koronavirs dalgasını engellemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Sağlık Bakanı Salvador Illa enfeksiyonu engellemek amacıyla alınan önlemlere ek olarak gece kulüplerinin yeniden kapatılacağını açıkladı.

Gerekçe olarak ise bu mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulamaması gösterildi.

Illa ayrıca açık alanlarda sigara içme yasağının da kabul edildiğini açıkladı.

İspanya'da son günlerde yeni vaka sayısı artışa geçti. Toplam vaka sayısı 337 bin 334'e ulaştı.