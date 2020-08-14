Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İspanya'da gece kulüpleri yeniden kapatıldı
İspanya'da sosyal mesafe kurallarının korunamaması nedeniyle gece kulüpleri yeniden kapatıldı. Açık alanlarda sigara içilmesini yasaklayan teklif de kabul edildi.
İspanya, Avrupa'da başlayan ikinci koronavirs dalgasını engellemek amacıyla yeni kararlar aldı.
Sağlık Bakanı Salvador Illa enfeksiyonu engellemek amacıyla alınan önlemlere ek olarak gece kulüplerinin yeniden kapatılacağını açıkladı.
Gerekçe olarak ise bu mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulamaması gösterildi.
Illa ayrıca açık alanlarda sigara içme yasağının da kabul edildiğini açıkladı.
İspanya'da son günlerde yeni vaka sayısı artışa geçti. Toplam vaka sayısı 337 bin 334'e ulaştı.
Etiketler: yasak Sigara yasağı sigara koronavirüs İspanya gece kulübü barlarSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:07
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