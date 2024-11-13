Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2024 18:42

İspanya'da bu kez Malaga'yı vuran şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor

İspanya'da 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin güney ve doğu bölgelerinde 220'den fazla kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışlar Malaga kentini vurdu.

İspanya'da bu kez Malaga'yı vuran şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor
[Fotograf: AP]

Şiddetli yağıştan dolayı İspanya'nın 8 özerk bölgesinde kırmızı veya turuncu alarm verilirken, Endülüs bölgesindeki Malaga kentinde hayat tam anlamıyla durdu.

Metrekareye 100 litreden fazla yağışın düştüğü Malaga'da bugün tüm okullar tatil edildi.

Malaga'da Campanillas Nehri'ne yakın Guadarhorce ilçesinde 3 binden fazla kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini açıklayan yerel yönetim yetkilileri, bu bölgede Acil Servis dışında hastane ve sağlık ocaklarının da kapalı tutulduğunu duyurdu.

Kırmızı alarm ilan edilen Malaga'da müzeler, parklar ve açık spor alanları dışında bazı büyük alışveriş merkezlerinin de kapalı olduğu, Madrid-Malaga hızlı tren ile Malaga'daki banliyö seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Malaga kent merkezi ve çevre ilçelerde bazı yolların su baskınlarından trafiğe kapalı tutulduğu, vatandaşlara acil işleri olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarının tavsiye edildiği belirtiliyor.

Diğer yandan Malaga'dan sonra şiddetli yağışın en fazla etkili olduğu yer ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki Tarragona kenti oldu.

Su baskınlarının görüldüğü, eğitime ara verilen Tarragona'da da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İspanya'da mevcut durumda Endülüs, Katalonya, Galisya, Asturias, Valencia, Kastilya ve Leon, Cantabria ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde şiddetli yağış alarmı verilmiş durumda.

Meteoroloji uzmanları yağışın yarın öğlene kadar devam etmesini bekliyor.

Bu arada iki hafta önce sel ve su baskınlarından büyük zarar gören Valensiya bölgesinde de şiddetli yağış beklentisi endişe yaratıyor.

Okulların tatil edildiği Valensiya'da şimdiye kadar yağışların normal seviyede olduğu, ancak araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirildiği ifade edildi.

ETİKETLER
İspanya Kar Yağışı
Sıradaki Haber
ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında eğitimde iş birliği
19:48
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar 3 bin 365 kişinin öldüğünü açıkladı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti
19:39
Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
19:41
Kocaeli'de şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
19:19
Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yardımına AFAD yetişti
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ