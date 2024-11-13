ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı

FBI tarafından bu hafta Kamboçya'da gözaltına alınan Rahman mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme belgelerine göre, Rahman, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızdırmakla suçlandı.

ABD basınına göre, bu gizli bilgilerin, Telegram uygulamasında bir kanalda paylaşılmasının ardından sızdırıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu gizli bilgilerin, İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme yapmak için askeri varlığını bir yere ilerletmeye devam ettiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Bu arada, Virginia eyaletindeki bir mahkemede geçen hafta Rahman hakkında ulusal savunma bilgilerini kasten sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.