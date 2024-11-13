Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2024 18:41

ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Kamboçya'da gözaltına alınan ABD'li hükümet görevlisi Asif William Rahman'ın, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızlandırmakla suçlandığı bildirildi.

ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı
[Fotograf: Reuters]

FBI tarafından bu hafta Kamboçya'da gözaltına alınan Rahman mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme belgelerine göre, Rahman, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli bilgileri sızdırmakla suçlandı.

ABD basınına göre, bu gizli bilgilerin, Telegram uygulamasında bir kanalda paylaşılmasının ardından sızdırıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu gizli bilgilerin, İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme yapmak için askeri varlığını bir yere ilerletmeye devam ettiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Bu arada, Virginia eyaletindeki bir mahkemede geçen hafta Rahman hakkında ulusal savunma bilgilerini kasten sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
ABD İsrail İran
Sıradaki Haber
AP'de İsrail'in UNRWA'yı yasaklayan kararı konusunda oturum yapılmasının engellendiği belirtildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında eğitimde iş birliği
19:48
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar 3 bin 365 kişinin öldüğünü açıkladı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti
19:39
Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
19:41
Kocaeli'de şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
19:19
Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yardımına AFAD yetişti
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ