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Dünya
AA 13.11.2024 17:57

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (Gazze) Savaşı sona erdirme zamanı gelmiş olmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Hamas'ın yöneticilerini öldürmek suretiyle hareketin 7 Ekim 2023'teki gibi büyük bir saldırı düzenlemesini engelleyerek "kendisi için belirlediği hedeflere ulaştığını" ve Gazze'deki "savaşı sona erdirme zamanının gelmiş olabileceğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (Gazze) Savaşı sona erdirme zamanı gelmiş olmalı
[Fotograf: AA]

Blinken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmek üzere bulunduğu Brüksel'de gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nde tahliye emri verilen bölgelerden ayrılmak zorunda kalan insanların çatışmalar bittiğinde geri dönmelerinin garanti altına alınması ve insani yardımın girişini artırmak için "daha uzun süreli çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç olduğunu" söyleyen Blinken, yalnızca saatler değil günler süren duraklamalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Blinken, Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'nda bekleyen 900 kamyon olduğunu belirterek, İsrail'in insani yardımları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

"Savaşı sona erdirme zamanı"

İsrail'in, Hamas'ın yöneticilerini öldürmek suretiyle hareketin 7 Ekim 2023'teki gibi büyük bir saldırı düzenlemesini engelleyerek "kendisi için belirlediği hedeflere ulaştığını" ifade eden Blinken, "Savaşı sona erdirme zamanı gelmiş olmalı." dedi.

Esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması üzerinde çalıştıklarını kaydeden Blinken, öte yandan çatışmalar sona erdikten sonrası için de bir planın olmasının önemine işaret etti.

Blinken, "İsrail savaşı sona erdirmeye karar verirse ve esirleri kurtarmanın bir yolunu bulursak, İsrail'in Gazze'den çıkabilmesi ve Hamas'ın geri dönmemesini sağlamak için de net bir planımız olsun. Dolayısıyla bu planları ete kemiğe büründürmek ve uygulamaya koymak için elimizden geldiğince yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

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