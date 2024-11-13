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Dünya
AA 13.11.2024 17:32

İşgalci İsrail ordusu Filistinlilere ait iki ev ve bir tesisi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da ruhsatsız inşa edildikleri iddiasıyla Filistinlilere ait iki ev ve bir turistik tesisi yıktı.

İşgalci İsrail ordusu Filistinlilere ait iki ev ve bir tesisi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin topraklarının gasbına karşı verdiği mücadeleyle bilinen Filistinli aktivist Mutaz Bişarat yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinin kuzeyindeki Kerdela köyünde Salih Fakha'ya ait bir evi yıktığını ve ailesini yerinden ettiğini söyledi.

Bişarat, İsrail'in "C" bölgesi olarak sınıflandırılan alanlarda ruhsatsız ev inşa edildiği gerekçesiyle söz konusu yıkımı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Batı Şeria'nın Selfit kentinin batısındaki Ez-Zaviye köyünde İsrail ordusuna ait buldozerler, Filistinli Muhammad Amir'e ait turistik tesisi de "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde de bir evi yıktı.

İsrail güçleri çok sayıda askeri araçla kentteki Beyt Ummar kasabasına baskın düzenledi, burada Filistinli Eyad Avad'ın evini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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