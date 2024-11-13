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Dünya
AA 13.11.2024 16:37

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği topçu saldırılarında 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda ölen ve yaralanan Filistinliler Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında da 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişi, güneydeki Refah kentine düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi öldü.

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