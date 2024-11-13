Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği topçu saldırılarında 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırıda ölen ve yaralanan Filistinliler Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında da 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişi, güneydeki Refah kentine düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi öldü.