Duman 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2024 17:21

Hamas: Filistin halkı, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planını boşa çıkaracak

Hamas, Filistin halkının İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı "ilhak etme ve halkını yerinden etme" planını boşa çıkaracağını belirtti.

Hamas: Filistin halkı, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planını boşa çıkaracak

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin İsrail'in yürüttüğü yıkım ve el koyma saldırılarına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Nasıreddin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin halkı topraklarına bağlı kalacak ve İsrail işgal güçlerinin ilhak ve yerinden etme planının uygulanması amacıyla Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs kentinde gerçekleştirdiği yıkım ve müsadere operasyonlarına boyun eğmeyecektir. İsrail'in suçları, halkımızı daha kararlı şekilde topraklarına ve kutsallarına sarılmaya itecektir."

Nasıreddin, "İsrail'in Filistinliler hakkında işlediği suçların, Batı Şeria'da ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te aşırı sağcı İsrail hükümetinin ve onun aşırıcı bakanlarının izlediği faşist politikanın bir sonucu olarak" arttığına dikkati çekti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Ayrıca Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

Smotrich, 27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.

ETİKETLER
Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
İspanya'da bu kez Malaga'yı vuran şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor
18:43
Sahil Güvenlik, sürüklenen bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı
18:42
ABD'li hükümet görevlisi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını sızdırmakla suçlandı
18:40
AP'de İsrail'in UNRWA'yı yasaklayan kararı konusunda oturum yapılmasının engellendiği belirtildi
18:43
Yasa dışı bahis soruşturmasında 4 şüpheliye yakalama kararı
18:24
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Denizlili "Elmacı Dede" elmalarını Hakkari'deki askerler için getirdi
Denizlili "Elmacı Dede" elmalarını Hakkari'deki askerler için getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ