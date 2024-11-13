AP'de İsrail'in UNRWA'yı yasaklayan kararı konusunda oturum yapılmasının engellendiği belirtildi

AP'deki Sol Grup tarafından 13-14 Kasım tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen Genel Kurula ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Genel Kurulda İsrail Meclisi'nin UNRWA'yı yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etmesine ilişkin bir oturum yapılmasının sağcı blok tarafından engellendiği belirtildi.

Konunun AP Genel Kurulunun gündemine getirilmesi önerisinin 353 aleyhte oyla reddedildiği bilgisi verilen paylaşımda, "Bu durum, BM'nin hayati önem taşıyan operasyonlarını baltalamakta ve barışa yönelik çok taraflı çabaları zayıflatmakta, insan haklarını bir kenara itmekte ve Gazze'ye yönelik tek yönlü saldırganlığı cesaretlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.