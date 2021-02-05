İspanya Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 584 artışla 61 bin 386'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 28 bin 565 artarak, 2 milyon 941 bin 990'a ulaştı.

İspanya'da olumlu geri dönüşler alınıyor

Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya yüksek yeni vaka ve can kayıpları açıklamaya devam etse de ocak ayı başından bu yana uyguladığı tedbirlerden olumlu geri dönüşler alıyor.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, iki hafta önce 890'larda iken bugün itibarıyla 750'ye geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından kademeli olarak genişletilmişti.

Serbest dolaşım kısıtlamaları artırıldı

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatma bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri uygulasa da ekonomik kaygılardan dolayı bu önlemlerin zaman zaman gevşetildiği görülüyor.