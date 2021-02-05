Burundi Sağlık Bakanı Thaddee Ndikumana, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aşıların henüz gerekli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Salgınla mücadelede önlemlerin daha önemli olduğunu vurgulayan Ndikumana, hastaların yüzde 95'inin iyileştiğini ileri sürdü.

Ülkeye giriş ve çıkışlar dahil COVID-19 tedbirlerini uygulamaya devam eden Burundi'de, şimdiye kadar 1686 kişide virüs tespit edildi, 773 kişi hayatını kaybetti.