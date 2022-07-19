Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 08:36Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İspanya'da alevlerin ortasında kalan adam son anda kurtuldu
İspanya'da yangın bölgesinde mahsur kalan bir adam, son anda canını kurtardı.
Alevlerle binaların arasına iş makinesiyle hendek kazdığı belirtilen Angel Marin Arjona isimli adam, bir anda yangının ortasında kaldı.
Saniyeler sonra, iş makinesinden inerek koşmaya başlayan ve tökezleyen Arjona'nın kıyafeti de tutuştu.
O anlarda kamera, yaşananları kaydetti.
Vücudunda yanıklar oluşan adam, hava yoluyla hastaneye sevk edildi. Arjona'nın son durumu bilinmiyor.
Etiketler: İspanya Orman Yangını Yangın
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