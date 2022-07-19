Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot öldü
[Grafik: TRT Haber]
Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından 1 saat sonra düştüğünü açıkladı.
Gilang, Java'nın Blore bölgesinde çalılıklara düşen uçağın pilotunun öldüğünü belirtti.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
Endonezya'da 2015 yılında T-50 Golden Eagle tipi jet düşmüş, 2 pilot hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Endonezya Uçak Kazası
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