İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gözaltına alınma olayı kınanarak, Venezuela makamlarından gazetecileri ve şoförü serbest bırakmaları talep edildi.

Açıklamada, Venezuela makamlarına "hukuk devleti, insan hakları ve basın özgürlüğünün merkezini oluşturduğu temel özgürlük ilkelerine saygı duyması" çağrısı yapıldı.

İspanyol resmi haber ajansı EFE yönetimi de "Haber özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz" açıklaması yaparak, çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

İspanya'daki basın dernekleri ve siyasi liderler de gözaltına alınma olayını kınayarak, gazetecilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

3 gazeteci ve şoförün gözaltına alındığı duyurulmuştu

EFE ajansının verdiği haberde, gazetecilerin Caracas'ta bulunduğu otele dün akşam baskın düzenleyen Venezuela Ulusal İstihbarat Teşkilatından (Sebin) 5 kişilik ekibin, 2'si Kolombiyalı, 1'i İspanyol 3 gazeteciyi ve şoförü gözaltına aldığı duyurulmuştu.

EFE'nin Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bürosunda çalışan gazetecilerin Venezuela'daki olayları takip etmek için bir süredir Caracas'ta oldukları belirtildi. Gözaltına alınan EFE ekibinin, "El Helicoide" olarak tanınan Sebin'e ait Caracas'taki bir binada tutuldukları aktarıldı.

Söz konusu 3 gazetecinin Venezuela'daki olayların ardından turist vizesiyle Caracas'a giriş yaptıkları ve ülkedeki gelişmeleri takip ettikleri bilgisi verildi.

Kaynak: AA