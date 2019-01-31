Hem yurt içi hem de yurt dışında FETÖ ile süren mücadele, uluslararası kamuoyunun da gündeminde. Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesiyle ilgili çarpıcı bir analize imza attı.

Le Monde gazetesinin, "Türk Devleti FETÖ'nün Afrika'daki ağlarını nasıl kuruttu?" başlıklı analizde, Türkiye'nin örgütle mücadeledeki başarısı övüldü.

15 Temmuz darbe girişimine atıf yapılan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedeflerinden birinin Afrika'da FETÖ'ye ait okulları devralmak ve yeni okullar açmak olduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin bunu Maarif Vakfı aracılığıyla yaptığı vurgulandı.

"Maarif Vakfı için 2018 yılı Afrika'da başarılarla dolu bir yıl oldu"

Haberde, "Maarif Vakfı için 2018 yılı Afrika'da başarılarla dolu bir yıl oldu" ifadeleri kullanılarak, vakfın geçen yıl Senegal, Fildişi Sahilleri ve Gine'de FETÖ'ya ait okulları devralarak yeni okullar açtığına dikkat çekildi.

Bununla beraber Somali ve Çad'ın darbe girişiminden sonra ülkelerindeki FETÖ'ye ait okulları kapattığı hatırlatıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz'un Afrika'da son iki yılda önemli çalışmalar yaptığı vurgulandı.

Türkiye’nin FETÖ ile kararlı mücadelesi, Afrika'da önemli adımlar atılmasını sağladı.



Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarıyla Afrika’da 30'a yakın ülkede örgüte ait 150'den fazla okul Türkiye'ye devredildi.

Kaynak: TRT Haber