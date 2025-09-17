İspanya Katolik Kilisesi son bir yılda cinsel taciz mağdurlarından 39'una tazminat ödedi

İspanya Katolik Kilisesi, bir yıl önce oluşturduğu "İstismar Mağdurları İçin Kapsamlı Tazminat Planı" (PRIVA) kapsamında şimdiye kadar aldığı 89 tazminat talebinin 39'una karşılık verdiği ve bu kişilere 3 bin ile 100 bin avro arasında ödeme yapıldığını duyurdu.

Katolik Kilisesi, bünyesinde geçmişte cinsel taciz gören ancak zaman aşımı ya da adalet yollarının kapalı olmasından dolayı herhangi bir hak talep edemeyenlere karşılık vermek için hayata geçirdiği PRIVA'nın şimdiye kadar aldığı 89 tazminat talebinden 32'sinin piskoposluk, 57'sinin de dini cemaatlerle ilgili olduğunu belirtti.

Kilise'nin İspanya'daki en büyük kurumu İspanya Piskoposlar Konferansı'nın da temsilci gönderdiği 10 üyeden oluşan PRIVA'nın "manevi zararların maddi olarak tazmini, psikolojik veya terapi tedavinin mevcut ve gelecekteki maliyetlerini karşılayacak ek maddi tazminat ve Kilise kurumunun mağdura destek olma sürecini ele alması için bir dizi öneri sunma" temelinde çalıştığı bilgisi verildi.

Özellikle önceki yıllarda büyük tartışmalara yol açan, ortaya çıkarılan Kilise bünyesindeki cinsel istismar vakalarından dolayı İspanya Katolik Kilisesi özür dilemişti.

Siyasi, toplumsal ve medya baskısından dolayı İspanya Katolik Kilisesi, 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik, çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edilen toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını Haziran 2023'te duyurmuştu.

Kilisesi bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını araştıran bağımsız komisyon ise Ekim 2023'te açıkladığı raporda, ülkede 1940'lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tahmin edildiğini öne sürmüştü.