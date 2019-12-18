İspanya'da 28 Nisan ve ardından 10 Kasım'da düzenlenen erken seçimler sonucunda hala hükümet kurulamadı.

Her iki seçimden de birinci çıkan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) yeterli meclis çoğunluğunu elde edememesinden dolayı, ülke tarihinde ilk olacak bir koalisyon hükümeti kurma girişimi de şu ana kadar olumlu sonuç vermedi.

PSOE lideri ve geçici hükümetin Başbakanı Pedro Sanchez, 10 Kasım'daki seçimlerden sonra koalisyon hükümeti için aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un lideri Pablo İglesias ile ön anlaşma imzalasa da meclis çoğunluğu için gereken dış desteği bulamadı.

PSOE (120) ve Unidas Podemos'un (35) 155 olan toplam milletvekili sayısı 176 olan meclis çoğunluğunun çok arkasında kalırken, küçük siyasi partilerden 6'sının vereceğini açıkladığı destek de yeterli olmuyor.

Azınlık sol koalisyon hükümetini hayata geçirebilmek için Katalonya'da ayrılıkçı bir siyaset izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) desteğine ihtiyacı olan PSOE, bu partiyle bir ayı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerden de henüz sonuç alamadı.

Yeniden seçim yapılması durumunda İspanya'nın, 2010-2011'de toplam 541 günle hükümetsiz kalma rekoru kıran Belçika ile benzer bir durumu yaşama riski bulunuyor.

Kaynak: AA