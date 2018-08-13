İspanya göçmen gemilerine limanlarını açmak istemiyor

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, daha önce "insani bir krizi önlemek için" 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisini kabul eden Pedro Sanchez hükümeti, gemiye bu kez kucak açmak istemiyor.

Hükümet, gerekçe olarak "İspanya'nın en güvenli liman olmadığını çünkü uluslararası kanunlara göre geminin en yakın limana demirlemesi gerektiğini" öne sürüyor.

141 göçmeni taşıyan gemiye limanlarını açmayı reddediyor

El Pais gazetesi ise, nihai kararın hala alınmadığını ancak Başbakanlığın verdiği mesajın bir öncekinden daha farklı olduğunu yazdı.

İtalya ve Malta da Cuma günü kurtarılan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 141 göçmeni taşıyan Aquarius'a limanlarını açmayı reddediyor.

Haziran'da benzer bir olayda İtalya ve Malta'nın 629 göçmeni kabul etmemesinin ardından İspanya Başbakanı Sanchez devreye girmiş ve "insani gerekçeler ve uluslararası hukukun gereği" çerçevesinde geminin Valencia Limanı'na demirlemesine izin vermişti.

Kaynak: AA