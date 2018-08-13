İsrail'de "Yahudi ulus devlet" yasası protesto edildi

Hafta sonu İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi, İsrail’de demokrasi ve azınlık haklarına zarar vermesinden endişelenilen "Yahudi ulus devlet" yasasını protesto etti.

Gösteriler, Tel Aviv’deki İshak Rabin Meydanı’nda, İsrail nüfusunun yüzde 17’sini oluşturan Arapları temsilen İsrail Arap azınlığı tarafından organize edildi.

Atılan sloganlarda yeni kanunun "ırkçı" olduğu vurgulandı.

Arapların düzenlediği bu gösterilere, Dürzi köylerinden ve Yahudi İsraillilerden de yoğun katılım oldu.

Gösterilere katılan binlerce Arap, hep birlikte "Kanımız, canımız sana feda olsun Filistin" sloganı attı.

Gösterilere katılan Yahudiler ise, "Yahudi ulus devlet yasası düşsün" dedi.

Bu, Dürzilerin "Yahudi ulus devlet" yasasına karşı düzenlediği gösterilerden sonra İsrail'de azınlıkların düzenlediği ikinci gösteri oldu.

"Yahudi ulus devlet" yasası nedir?

İsrail Meclisi'nde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan, "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır" ifadesiyle Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ediyor ancak 1948'de vatanlarından sürdükleri Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı reddediyor.

Kaynak: AA, France24