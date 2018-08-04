Dürziler Yahudi ulus devlet yasasını protesto etti

İsrail’de yaşayan binlerce Dürzi, İsrail'de kabul edilen ve eşit vatandaşlığı ortadan kaldıran Yahudi ulus devlet yasasını protesto etmek için Tel Aviv’de bir araya geldi.

Yasa sebebi ile ülkede ikinci sınıf insan muamelesi göreceklerini belirten Dürziler, “Eşitlik” şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kınayan dövizler taşıdı.

Dürzi ve İsrail bayrakları taşıyan protestoculara çok sayıda Yahudi vatandaş da destek verdi.

Arapça’nın resmi dil olmaktan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten protestocular, İsrail’in çıkardığı yasanın birçok insanı mağdur ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA, AA