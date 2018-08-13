İsrail geçen ay 520 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 69'u çocuk, 9'u kadın, 5'i de gazeteci olmak üzere toplam 520 Filistinli Temmuz ayında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Hapishanelerdeki Filistinli sayısı 6 bin

Açıklamaya göre, gözaltılardan 122'si Doğu Kudüs, Ramallah ve El-Bire'de, 75'i El Halil'de, geri kalanı ise Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleşti.

İsrail makamları gözaltına alınan 36 kişi hakkında "idari tutukluluk" kararı verdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hapishanelerinde 50'si kadın, 300'e yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinlinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA