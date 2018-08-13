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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran iline balistik füze saldırısı düzenledi.

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Husilerden Suudi Arabistana füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Necran'a attığı balistik füzeyi havada imha etti. Haberde daha fazla bilgi verilmedi.

Bu, son 3 gün içinde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan 4'üncü balistik füze saldırısı oldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.  

Kaynak: AA

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