İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya Filistin devletini tanıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan, Filistin Ulusal Otoritesi yönetimi altında birleşen ve Doğu Kudüs'ü de içeren bir Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında, tüm taraflar anlaşmaya varmadığı sürece İspanya'nın 1967'den sonra Filistin sınırlarında herhangi bir değişikliği tanımayacağını söyledi.

İspanyol hükümetinin tanımayı bugün ilerleyen saatlerde resmi olarak onaylaması planlanıyor

Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha." ifadesini kullandı.

Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Az önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile konuştum. Her iki ülkenin haziran ayında Madrid'de düzenleyeceği hükümetler arası zirveyi onunla analiz ettim. İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha. Ayrıca, Filistin devletinin İspanya tarafından tanınması ve şiddete kesin olarak son verecek barış anlaşmasına varılması ihtiyacını da ele aldık."