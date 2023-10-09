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Dünya
AA 09.10.2023 22:30

İspanya: AB'nin Filistinlilere yönelik yardımları durdurma kararı, Avrupa'nın ilkelerine ihanet

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, İsrail ve Filistin arasında çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulmasına ilişkin, "Bu karar, Avrupa'nın kurucu ilkelerine ihanetidir" sözleriyle tepki gösterdi.

İspanya: AB'nin Filistinlilere yönelik yardımları durdurma kararı, Avrupa'nın ilkelerine ihanet

Diaz, X'te yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu'nun, kalkınma yardımlarında ödemeleri dondurma ve bu tür projeleri gözden geçirme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu kararı, "çok çirkin" olarak nitelendiren Diaz, bunun, "Avrupa'nın kendi kurucu ilkelerine gerçek bir ihanet olduğunu" ifade etti.

AB Komisyonu, tüm Filistinlilere kalkınma yardımı ödemelerini askıya aldı
AB Komisyonu, tüm Filistinlilere kalkınma yardımı ödemelerini askıya aldı

Yolanda Diaz, Komisyona kararı düzeltme çağrısında bulunurken, "Avrupa, bütün bir halkı cezalandırmak yerine barış için uluslararası eyleme öncülük etmeli." görüşünü paylaştı.

Yerel basındaki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, kararın, üye ülkelere danışılmadan alındığına dikkati çekerek, Komisyon'daki muhataplarına karardan duyulan memnuniyetsizliğini iletmişti.

AB'nin kararına tepkiler

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın, İsrail'e saldırıları gerekçesiyle Filistinlilere yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, kalkınma yardımlarının dondurulmasına karşın insani yardımlarının devam edeceğini bildirmişti.

Varhelyi'nin açıkladığı karar, bazı AB üyesi ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

Lüksemburg ve İrlanda, "AB üyelerine danışılmadan alınan karardan" memnuniyetsizliklerini ifade etmişti.

AB Komisyonu'nun, kalkınma yardımlarını askıya alma kararının, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

Bazı ülkelerin, konunun gündeme alınmasını talep ettiği belirtiliyor.

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