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Dünya
AA 09.10.2023 22:11

Hizbullah, İsrail'e ait askeri bir noktayı güdümlü füze ile vurduklarını duyurdu

Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in saldırısına karşılık güdümlü füze ile sınırdaki askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

Hizbullah, İsrail'e ait askeri bir noktayı güdümlü füze ile vurduklarını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Lübnan’ın resmi televizyonu Tele Liban, X sosyal medya hesabı üzerinden Hizbullah’ın açıklamasını yayınladı.

Açıklamada Hizbullah’ın güdümlü füze ile İsrail’e ait bir askeri noktayı hedef aldığı ifade edildi.

İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi
İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi

Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, sızma girişimiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurmuştu.

Filistin İslami Cihat Hareketi, İsrail'e yönelik sızma eyleminin üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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